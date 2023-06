Auf Antrag eines Stadtrats hat die Verwaltung einen neuen Gleisübergang am Parkplatz der Hochschule Magdeburg-Stendal an der Herrenkrugstraße geprüft. Das Ergebnis liegt nun vor.

Hochschule: Absage an neuen Gleisübergang in Herrenkrugstraße

Der Hochschulparkplatz an der Herrenkrugstraße in Magdeburg kann nur stadtauswärts verlassen werden.

Magdeburg - Wer vom Parkplatz der Hochschule Magdeburg-Stendal in der Herrenkrugstraße in Richtung Innenstadt (Jerichower Platz) fahren möchte, muss einen Umweg in Kauf nehmen.