Immatrikulation Hochschule begrüßt rund 1100 Studenten in Magdeburg

Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat gestern an ihren beiden Standorten die neuen Studenten auf einer Immatrikulationsfeier begrüßt. In Magdeburg bildete die Seebühne im Elbauenpark den Rahmen. Etwa 1100 junge Frauen und Männer haben sich in rund 50 Studiengängen für das bevorstehende Wintersemester eingeschrieben.