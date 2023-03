Wer von oder zu dem Parkplatz der Hochschule Magdeburg-Stendal fährt, muss mitunter längere Umwege entlang der Herrenkrugstraße in Kauf nehmen. Ein neuer Gleis-Übergang könnte Abhilfe schaffen.

Hochschule in Magdeburg: Auf Umwegen zum Campus-Parken

Im Bereich des Hochschulparkplatzes in Magdeburg könnte ein neuer Gleisübergang für kürzere Wege sorgen.

Magdeburg - Wer mit dem Auto zum Parkplatz der Hochschule Magdeburg-Stendal will, muss bisweilen längere Umwege in Kauf nehmen. Warum? In der Mitte der Herrenkrugstraße verläuft die Bahntrasse für die Linie 6.