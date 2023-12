Der Pegelstand der Elbe in Magdeburg steigt nur noch langsam. Am Sonntag lag der Messwert an der Strombrücke gegen Mittag bei 5,11 Meter

Magdeburg - Der Pegelstand der Elbe in Magdeburg steigt nur noch langsam. Am Sonntag lag der Messwert an der Strombrücke gegen Mittag bei 5,11 Meter, wie die Hochwasservorhersagezentrale mitteilte. Der Höchststand werde erst am Montag oder am Dienstag mit Werten um 5,20 Meter in der Landeshauptstadt erwartet.

Ursprünglich war der Höchststand für den Sonntag vorhergesagt worden. Beim Hochwasser 2013 habe der maximale Pegelstand in Magdeburg bei 7,47 Meter gelegen, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Man beobachte die aktuelle Situation sehr genau und habe weitere Vorsorgemaßnahmen getroffen.

In einigen Landesteilen Sachsen-Anhalts ist die Hochwassersituation aktuell angespannt. Der Landkreis Mansfeld-Südharz rief etwa am Samstag wegen der dauerhaft hohen Pegelstände den Katastrophenfall aus. Experten gehen davon aus, dass sich die Lage in den kommenden Tagen entspannen dürfte.