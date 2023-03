In Magdeburg war der März bislang regnerisch. Auch am Oberlauf der Elbe hat es viel geregnet. Der Fluss ist bereits über die Ufer getreten. Droht der Stadt nun ein echtes Hochwasser?

Magdeburg - 41,4 Liter Niederschlag wurden in Magdeburg seit Anfang März registriert. Das sind zur Monatsmitte bereits fast 120 Prozent dessen, was an Regen und Schnee im Laufe des gesamten Monats vom Himmel kommen sollte. Unter anderem hatte der Deutsche Wetterdienst vor einigen Tagen vor allem eines gemeldet: Regen.