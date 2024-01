Hochwasserwelle erreicht Magdeburg - und so geht es weiter

Blick über das überflutete Ufer der Alten Elbe in Magdeburg auf Cracau.

Magdeburg - Die zweite Scheitelwelle des Hochwassers zum Jahreswechsel hat Magdeburg erreicht. Das geht aus der gemeinsamen Vorhersage der Behörden in den Bundesländern an der Elbe hervor. Gestern Mittag wurde am Pegel Strombrücke ein Wert von 4,81 Meter erreicht. Doch wie geht es nun weiter?