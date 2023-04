Es soll der schönste Tag im Leben verliebter Paare werden. Der Sonnabend ist in Magdeburg ein begehrter Tag für Hochzeiten. Das kostet mehr. Im Stadtrat gab es nun einen Vorstoß, die Zusatzgebühren abzuschaffen.

Heiraten in Magdeburg am Sonnabend teurer

Ein frisch vermähltes Brautpaar zeigt nach der Eheschließung im Rathaus die Eheringe. In Magdeburg ist der Sonnabend ein begehrter Tag zum Heiraten.

Magdeburg - Die Pandemie-Zeit war keine Heirats-Zeit. Nach schleppenden Corona-Jahren mit weniger als 800 Eheschließungen pro Jahr trauen sich wieder mehr Paare in Magdeburg, „Ja“ zu sagen. Rechtzeitig nach einem relevanten Tag zu schauen, ist ratsam. Gibt es Trau-Termine doch nicht wie Sand am Flitterwochenstrand. Viele Paare bevorzugen die warmen Monate. Und den Sonnabend. Doch dieser Wochenend-Tag kostet 100 Euro an Gebühren. Diese wollte die Gartenpartei/Tierschutzallianz abschaffen . Der Antrag fällt im Stadtrat allerdings ganz klar durch.