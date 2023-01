Schule Hoffnung auf mehr Lehrer für Magdeburg

Mit der Magdeburger Erklärung hat die Kommunalpolitik gemeinsam mit Wirtschaft und Wissenschaft auf die Not rund um den Unterrichtsausfall an den Schulen aufmerksam gemacht. Zwar sind die Probleme längst nicht gelöst – doch folgenlos ist der Brandbrief nicht. An mehreren Stellen sind Auswirkungen zu verzeichnen.