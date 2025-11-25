Verkehrschaos und Umsatzeinbrüche Hoffnung geplatzt: Warum es keine schnelle Lösung für Magdeburgs Innenstadt gibt
Verkehrschaos, Umsatzeinbrüche und Existenzängste belasten den Innenstadthandel in Magdeburg. Ein Runder Tisch sollte Lösungen bringen – doch die Politik entscheidet anders.
25.11.2025, 06:00
Magdeburg. - Bröckel-Brücken, Verkehrschaos, Umwege: Wer in die Magdeburger Innenstadt möchte, muss Zeit mitbringen. Oder das Auto stehen lassen und in die Straßenbahn einsteigen. Cityhändler haben seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt ohnehin mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. Eine Idee, die Innenstadt zu stärken, ist im Stadtrat dennoch durchgefallen.