Mietwohnungen aus Holz statt aus Beton? Zwischen alten Bäumen soll im Magdeburger Stadtteil Sudenburg neuer Wohnraum entstehen.

Wohnen im Holz: Neues Viertel für Magdeburg geplant - und so sehen die Häuser aus

Bislang wird das Areal an der Jordanstraße als Stellfläche für Autos genutzt.

Magdeburg. - Im rückwärtigen Bereich des früheren Magdeburger Dürkop-Autohauses schlummert eine Fläche im Dornröschenschlaf vor sich hin. In den vergangenen Jahren wurde sie allenfalls einmal als Abstellfläche genutzt – aber nicht weiter gestaltet und schon gar nicht für die Magdeburger erschlossen. Jetzt soll hier ein Wohnviertel entstehen – in einer Weise, wie es in Deutschland noch nicht vorhanden ist.