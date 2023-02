Pfeiffersche Stiftungen Hospiz in Magdeburg: Wie für Menschen in ihrer letzten Lebensphase gesorgt wird

Vor 20 Jahren wurde das Hospiz im Luisenhaus der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg-Cracau eröffnet. Seit 10 Jahren werden hier auch Kinder in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Besuch an einem Ort, den Menschen zum Sterben wählen, der aber zugleich voller Leben ist.