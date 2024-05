Zwar wurde die Hubbrücke in Magdeburg mittlerweile repariert - doch sie soll weiterhin für Fußgänger gesperrt bleiben. Das hat der Eigentümer verkündet. Welcher Grund dahinter steckt.

Hubbrücke in Magdeburg bleibt trotz Reparatur weiterhin für Fußgänger gesperrt

Obwohl die kaputte Holzbohle an der Hubbrücke repariert wurde, bleibt die Brücke für Fußgänger abgesperrt

Magdeburg - Die Absperrungen an der Hubbrücke stehen noch immer, und sie sollen bleiben: Das verkündete der Eigentümer der Brücke, Rolf Onnen, am Dienstag, 28. Mai, vor Ort.

Nachdem ein etwa 20 mal 20 Zentimeter großes Loch in einer der Holzbohlen entdeckt worden war, wurde die Hubbrücke am Sonntag, 26. Mai 2024, von der Polizei und dem Tiefbauamt abgesperrt, um Unfälle zu vermeiden.

Rolf Onnen schloss Vandalismus nicht aus und kündigte bereits am Sonntag an, sich umgehend um eine Reparatur zu kümmern.

Holzbohle wurde repariert, Hubbrücke bleibt trotzdem zu: Das ist der Grund

Nun wurde am Dienstag eine neue Holzbohle in die beliebte Fußgängerbrücke zwischen Innenstadt und Rotehornpark eingesetzt, die Gefahr ist gebannt. Doch die Absperrungen will Rolf Onnen trotzdem stehen lassen.

Die alte Holzbohle wurde auf der Hubbrücke durch eine neue ausgetauscht. Foto: Romy Bergmann

Hintergrund seien Anfragen, die der Eigentümer des Elbeübergangs der Stadt geschickt hatte und die unbeantwortet geblieben seien sollen.

In denen habe er um finanzielle Unterstützung gebeten. "Ich stelle die Brücke den Menschen in Magdeburg frei zur Verfügung. Da bitte ich einfach um einen Zuschuss, mit dem solche Zerstörungen von Vandalen finanziert werden können."

Wie lange die Absperrungen stehen bleiben sollen

Solange er keine Rückmeldung erhalten hat, sagt Onnen, werde er die Absperrungen stehen lassen.

Die Absperrung auf der Ost-Seite der Hubbrücke wurde von Unbekannten beiseite geschoben. Foto: Romy Bergmann

Fraglich bleibt jedoch noch, inwiefern er selbst das entscheiden kann und wie konsequent die Sperrung durchgesetzt wird.

So wurden die Absperrungen überquert, teilweise verschoben.