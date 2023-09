Angebunden und im Stich gelassen: Schäferhund Don am Tierheim Magdeburg ausgesetzt

Magdeburgs Tierheimleiter Andreas Reichardt und seine Stellvertreterin Julia Kozak mit Rüde Don. Der Schäferhundmischling war Anfang August 2023 einfach am Eingangstor des Tierheims angebunden worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Das Schicksal, von seinem Herrchen oder Frauchen im Stich gelassen worden zu sein, ereilte Don vor ein paar Wochen. Der schwarz-braune Schäferhundmischling wurde Anfang August 2023 einfach am Tor des Magdeburger Tierheims in der Rothenseer Straße angebunden. Mitarbeiter fanden ihn dort am frühen Morgen mutterseelenallein.