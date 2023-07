Einfach diagonal über die Kreuzung gehen? In Magdeburg geht das nicht. Noch nicht. Doch es gibt einen Vorstoß für ein Rundumgrün an Ampelkreuzungen.

Die Shibuya-Kreuzung in Tokio: Hier können Fußgänger diagonal über die Straße gehen. Die Stadtratsfraktion Grüne/future! wünscht sich ein diagonales Queren von Kreuzungen auch in Magdeburg.

Magdeburg - In Japan hat sich das Prinzip nicht nur an der Shibuya-Kreuzung in Tokio durchgesetzt, sondern auch in anderen Städten. Auch in London, Berlin oder Köln gibt es eine oder mehrere Kreuzungen, an denen der Autoverkehr von allen Seiten für ein paar Minuten gestoppt wird, damit Fußgänger über die Straße gehen können – auch diagonal. Die Stadtratsfraktion Grüne/future! kann sich das Prinzip auch für Magdeburger Kreuzungen vorstellen. Doch ist das umsetzbar? Die Stadtverwaltung hat das geprüft.