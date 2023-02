Die Panoramen des Künstlers Yadegar Asisi zeigen spektakuläre Motive. Die bis zu 30 Meter hohen Rundbilder werden in sogenannten Panometern präsentiert. Auch in Magdeburg könnte perspektivisch ein solcher Neubau realisiert werden.

Idee für Panometer in Magdeburg ist jetzt Thema im Stadtrat

Das jüngste Werk von Yadegar Asisi im Panometer Leipzig thematisiert „New York 9/11 – Krieg in Zeiten von Frieden“.

Magdeburg - Das jüngste Großkunstwerk von Yadegar Asisi im Panometer Leipzig ist ein Anti-Kriegsprojekt. Es handelt von den Terroranschlägen am 11. September 2001. Den Mittelpunkt bildet ein monumentales 360-Grad-Panorama von den Zwillingstürmen in New York, fünf Minuten vor den Attentaten.