Ideen gefragt: Magdeburger blicken in die Zukunft

Magdeburg - Noch ist es nur ein Schaukasten und der Schriftzug „#md2094“ an der Wand. Doch etwas Großes nimmt hier in der Regierungsstraße seinen Anfang. Für „Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft“ (DSW) werden die Graffitikünstler der Magdeburger Gruppe Strichcode über die gesamten acht Etagen des Wohnblocks Visionen an die Wand bringen, wie Magdeburg im Jahr 2094 aussehen könnte.