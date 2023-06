Deutlich mehr Menschen kommen zum Arbeiten in große Städte, als dass Auspendler nach auswärts zu ihrem Job fahren. Wie sieht die Situation in Magdeburg aus?

Magdeburg - Traditionell kommen viele Menschen in große Städte zum Arbeiten: Anders als in ländlichen Regionen befinden sich hier mehr Verwaltungseinheiten sowie Institutionen aus Wissenschaft und Forschung, die als Arbeitgeber weit über die Grenzen der Kommunen hinaus ausstrahlen. Dies ist auch in Sachsen-Anhalt der Fall, wie vom Statistischen Landesamt aus Daten der Agentur für Arbeit heraus veröffentlichte Zahlen zeigen.