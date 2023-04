Haustiere in Magdeburg Im Stadtpark hat eine neue Hundewaschanlage eröffnet

Was für Autos längst gewöhnlich ist, gibt es inzwischen auch für Hunde. Waschanlagen mit Selbstbedienung. An der Brasserie Le Frog am Adolf-Mittag-See in Magdeburg ist am Wochenende ein solches Serviceangebot mit Spülfunktion und Haartrockner in Betrieb gegangen.