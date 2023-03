Tierschutz Immer mehr sichergestellte Hunde in Magdeburg

Tierschutz missachtet, schlechte Haltung, Beißvorfälle... Es gibt mehrere Gründe, warum Hunde ihren Besitzern entzogen werden können. Die Zahl der sichergestellten Hunde in Magdeburg steigt an. Waren es im Jahr 2020 noch 57 Hunde, so wurden 2022 bereits 72 beschlagnahmt.