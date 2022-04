Immobilien: In Magdeburg gibt es vorerst weniger Platz für neue Büros

Moderne Büroräume kommen trotz Corona-Krise in Magdeburg nicht aus der Mode. Aengevelt hat das vergangene Jahr analysiert und wagt einen Blick auf 2022.

Blick auf ein Bürogebäude. In Magdeburg werden hier die besten Plätze vorerst knapp.

Magdeburg - Die Corona-Pandemie hat gravierende Einschnitte in viele Bereiche von Arbeit und Wirtschaft mit sich gebracht. Ein Thema ist die Arbeit von zu Hause statt im Büro – das sogenannte Homeoffice. Führt dieser Trend dazu, dass der Büromarkt einbricht, dass also Unternehmen weniger Büroflächen nutzen als früher? Der Immobiliendienstleister Aengevelt hat die Situation in Magdeburg untersucht.