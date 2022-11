Immobilien: Neues Hochhaus ist steiler Zahn für Magdeburgs City

Magdeburgs neustes Hochhaus nimmt in den nächsten Monaten Gestalt an. An prominenter Stelle im Breiten Weg/Ecke Julius-Bremer-Straße wurde der Grundstein gelegt.

Magdeburg - Ein bisschen enger als gewohnt ist es derzeit am Nordabschnitt an der Kreuzung mit der Julius-Bremer-Straße. Arbeiter haben sich innerhalb eines Jahres in den Boden vorgearbeitet. An dieser Stelle soll ein weiteres Hochhaus für die Magdeburger Innenstadt entstehen: Das MWG-Forum.