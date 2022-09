Warum die Salzland-Sparkasse Wohnhäuser in Magdeburg kauft

Wohnen in Magdeburg ist gefragt. Immobilien sind der Renner. Ins Geschäft steigt auch die Sparkasse aus dem Salzlandkreis ein - in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt.

Die Salzland-Sparkasse kaufte in Magdeburg meherere Wohnhäuser.

Magdeburg - Die Sparkasse aus dem Salzlandkreis kaufte Wohnhäuser in diesem aufstrebenden Magdeburger Stadtteil auf: Wo sie liegen, was sie kosten und was mit ihnen geplant wird.