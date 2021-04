Ab 11.30 Uhr informiert OB Lutz Trümper in einem Livestream über die aktuelle Corona- und Impfsituation in Magdeburg. Geplante Modellprojekte könnten angesichts der sehr hohen Inzidenz platzen. Zudem drohen Ausgangssperren.

Wer darf in Magdeburg geimpft werden? Darüber ist ein Streit entbrannt.

Magdeburg. Bei über 145 lag am 13. April 2021 der aktuelle Corona-Inzidenzwert in Magdeburg. So hoch wie noch nie. Zugleich drohen Ausgangssperren und geschlossene Geschäfte, sollte tatsächlich die Bundes-Notbremse kommen. Modellversuche für Gastronomie und Kultur könnten nicht durchgeführt werden.

Am Mittwoch wollen Oberbürgermeister Lutz Trümper, Simone Borris als Leiterin des Magdeburger Aufbaustabes Impfen und der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Eike Hennig, über die aktuelle Corona- und Impfsituation in der Landeshauptstadt informieren. Thema wird sicherlich auch der Streit über den Impftourismus sein.

Die Pressekonferenz beginnt um 11.30 Uhr und wird hier live übertragen.