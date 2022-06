In Magdeburg entsteht ein Lagerhaus für Dinge, die im Keller keinen Platz finden

Die Leipziger Selbstlagerbox GmbH schafft am Magdeburger Ring Platz für über 1100 Lagerboxen und bringt mit einem Millionenbau das Konzept des Selbstlagerns in Magdeburg voran.

Das dreigeschossige Lagerhaus entsteht derzeit am Reinhard-Mannesmann-Weg in Magdeburg. Für Ende März 2022 ist die Eröffnung geplant.

Magdeburg - Was in Amerika weit verbreitet ist, das ist in Deutschland noch Neuland. Zum Auslagern von Dingen, die entweder nicht mehr in den Keller oder auf den Dachboden passen, dort zum Unterstellen zu schade sind oder die kurzzeitig etwa für die Zeit eines Umzugs untergebracht werden müssen, werden sogenannte Selbstlagerboxen angemietet. Neudeutsch wird das Konzept Self-Storage (deutsch: Selbst-Einlagern) genannt, welches das Unternehmen Selbstlagerbox mit seiner Marke Storemore im Ottersleber Gewerbegebiet umsetzen wird.