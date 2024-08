Ein kommunales Versorgungsunternehmen baut derzeit im Stadtteil Herrenkrug in Magdeburg. Noch in diesem Jahr soll der Rohbau stehen.

In Magdeburg-Herrenkrug entstehe ein millionenschwerer Neubau - was dahinter steckt

Magdeburg - Am Gelände der Trinkwasserversorgung Magdeburg an der Herrenkrugstraße ragt ein Baukran auf. In den kommenden Monaten wird hier ein Neubau in die Höhe wachsen.