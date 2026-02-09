Raffinierte Strategien haben Pflanzen mit ihren chemischen Wirkstoffen im Kampf gegen Gefahren entwickelt. Zwei Pharmazeuten berichten in Magdeburg davon.

Unter anderem der Fackelingwer ist eine der Pflanzen, die besondere Wirkstoffe im Kampf gegen Gefahren entwickelt haben.

Magdeburg. - Pflanzen wirken oft still und unbeweglich, doch in ihrem Inneren verbergen sich komplexe Strategien des Überlebens. Am Dienstag, 10. Februar 2026, widmet sich „Pflanzengeheimnisse“ genau diesen verborgenen Mechanismen in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b. Um 19 Uhr beginnt ein Vortrag, der den Blick auf chemische Wirkstoffe lenkt, mit denen sich Pflanzen vor Fressfeinden, Krankheiten und Umweltstress schützen.

Der Pharmazeut Mathias Arnold aus Halle und sein Magdeburger Kollege Gert Fiedler stellen ausgewählte Arten aus den Gewächshäusern vor, die giftige Substanzen bilden oder ungewöhnliche Anpassungen entwickelt haben. Anhand konkreter Beispiele erläutern sie, wie Pflanzen ihre Inhaltsstoffe gezielt einsetzen und welche Rolle diese Verbindungen in der Arzneimittelentwicklung spielen. Der Vortrag zeigt, wie aus potenziell gefährlichen Stoffen durch präzises Wissen wirksame Medikamente entstehen können. Dabei verbinden sich botanische Beobachtungen mit pharmazeutischer Praxis.

Die Veranstaltung gehört zum Programm des 130-jährigen Bestehens der Gruson-Gewächshäuser, der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Reservierung erfolgt telefonisch unter 0391/4042910.