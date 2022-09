In Magdeburg starten die 8. Kinderkulturtage

Magdeburg - Tada! Die 8. Kinderkulturtage (KiKuTa) in Magdeburg sind da. Ihr Motto „Wundersam“ ist Programm von Anfang an. Zum Eröffnungsfest „Auf!Blühen“ am 12. September 2022 ließen viele wundersame Gestalten das Publikum staunen, manche gar schaudern – und erwiesen sich am Ende als allesamt friedlich.