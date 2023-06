Das Herz der Magdeburger Ökotrophologin Juliane Fritze schlägt für vegane Speisen. In der Pilzmanufaktur zeigt sie in Kochkursen, wie es ganz einfach geht und warum Pilze dafür besonders geeignet sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Sojaschnitzel, vegane Nuggets oder Milchalternativen stehen mittlerweile in fast jedem Kühlregal im Supermarkt. Die einen freuen sich über pflanzenbasierte Varianten und weniger Fleisch auf dem Teller – die anderen trauen weiterhin nur ihrer tierischen Bratwurst und können der veganen Ernährung wenig abgewinnen. Die Anzahl an Menschen, die sich vegan oder mindestens vegetarisch ernähren, steigt in Deutschland an. Auch in der Magdeburger Pilzmanufaktur steht veganes Essen auf dem Speise- und Veranstaltungsplan.