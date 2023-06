In den Goetheanlagen in Magdeburg-Stadtfeld wird bald gemäht. Und das ist der Grund.

Magdeburg - Eine Rasenmahd in trockenen und heißen Sommern hatte die Diskussion über die Grünflächen in den Goetheanlagen 2021 entfacht. Als grüner Streifen ziehen sie sich von Diesdorf fast bis in die Innenstadt. Sie bilden nicht nur einen schönen Verbindungsweg fernab befahrener Straßen, sondern sind auch ein Ort der Erholung für die Bewohner der angrenzenden Stadtgebiete. Umso mehr ärgerten sich Mitglieder des SPD-Ortsvereins, als bei der Trockenheit der vergangenen Jahre gemäht und einzig vertrocknete Rasenflächen zurückgeblieben waren. Die Debatte darum hatte dazu geführt, dass die Stadt mit Stadtratsbeschluss reagierte. Etwa 1100 Quadratmeter in den Goetheanlagen

hat der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe inzwischen zu Blühwiesen umfunktioniert, informiert die Stadt. Rund 7000 Euro hat die Stadt darin investiert. Jetzt wird erstmals gemäht.