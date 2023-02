Jubiläum Inflation und Dürre verändern Fest an der Magdeburger Schrote

Im Juni 2023 findet das 20. Schrotefest in Magdeburg-Diesdorf statt. Steigende Kosten und die Dürre im Sommer legen bei der Planung allerdings Steine in den Weg. Was sich 2023 dadurch verändern könnte.