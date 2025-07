Influencerin Salma aus Magdeburg erzählt, wie sie Social Media zum Beruf gemacht hat und was Pickelcreme und Seidenhauben mit ihrem Erfolg zu tun haben.

Influencerin Salma trat 2024 in einer Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" von Prosieben auf- zusammen mit Nina Chuba, Tommi Schmitt und Kurt Krömer.

Magdeburg. - Influencerin Salma erreicht mit ihren Videos Hunderttausende und ist auf Werbeplakaten der Hochschule Magdeburg-Stendal zu sehen. Im Interview mit der Volksstimme spricht sie über den Druck durch Likes, ihre Teilnahme bei der Pro7-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ und ihren heimlichen Traumjob. Ihren Nachnamen hält sie unter Anderem zum Schutz ihrer Familie privat.

Volksstimme: Mittlerweile hast du 200.000 Abonnenten auf Tiktok und 19.000 bei Instagram. Wann und wie wurde aus dem Hobby ein Beruf?

Salma: Ich habe schon immer sehr gern fotografiert und ich liebe Mode und habe dann diese Vorliebe auf Instagram ausgelebt. Während der Corona-Pandemie hatte ich sehr viel Zeit dafür. Dann habe ich angefangen, Vlogs zu drehen (Anmerkung der Redaktion: kurz für „Video-Blogs“- also persönliche Videotagebücher).

Ich wollte früher immer Youtuberin werden. Statt 20.15 Uhr mit der Familie Fernsehen zu gucken, saßen wir auf der Couch und haben meine Vlogs geschaut. Meine Freunde meinten, die Videos wären total lustig, ich soll das doch mal auf TikTok posten. Das hab ich dann auch gemacht - und anscheinend hat es den Leuten gefallen.

Lesen Sie auch:Mit Video: So wurde Bhupinder Singh in Magdeburg zum TikTok-Star

Was glaubst du: Warum kam dein Content so gut bei den Zuschauerinnen und Zuschauern an?

Ich wollte jemand sein, mit dem sich Menschen identifizieren können. Ich dachte damals immer: Irgendwie sieht hier niemand so aus wie ich. Ich habe mich dann einfach so gezeigt, wie ich bin: mit Seidenhaube, Pickelcreme im Gesicht. Ich habe mich nicht verstellt und dachte, vielleicht kann ich das Gesicht werden für die Menschen, die sich nicht gesehen fühlen.

Das hat den Menschen gut getan. Sie haben Kommentare geschrieben oder Nachrichten, in denen sie sagen, es tue ihnen gut, diese Realität von mir zu sehen. Mein Content bin ich. Meine Mode, mein Alltag, mein Humor. Und nicht zu vergessen: ein großer Anteil natürlich auch Nudeln kochen und Schmusis (Smoothies) machen.

Zu ihrem Beruf kam die Influencerin durch ihre Leidenschaft für Mode. Foto: Hanni Fazekas

Gibt es auch Schattenseiten in deinem Alltag als Influencerin?

Auf jeden Fall. Auf der einen Seite gibt es manchmal blöde Kommentare von Plattformnutzern, aber da wird man irgendwann immun gegen. Auf der anderen Seite ist es der enorme Leistungsdruck. Man vergleicht sich immer: der oder die hat mehr Aufrufe, mehr Likes. Und man hat auch einen gewissen Druck, immer Content zu produzieren und neue Ideen zu haben.

Theoretisch kann jeder etwas im Internet posten. Siehst du das kritisch, dass jeder „Sender“ sein kann?

Social Media ist ein Fluch und Segen zu gleich. Auf der einen Seite ist es schön, dass sich jeder kreativ ausleben kann. Es wird jedem eine Stimme gegeben. Aus journalistischer Sicht können auf diese Weise auch die jüngeren Zielgruppen mitgenommen werden.

Auf der anderen Seite hat Social Media keinen Filter. Jeder kann etwas posten, jeder kann Fake News teilen . Es ist wichtig, dass hier mehr Aufklärungsarbeit geleistet wird - gerade an Schulen. Es sollte eine Art Leitfaden geben: Das Nachdenken beim Scrollen nicht vergessen, selbst nachrecherchieren, also den Kopf nicht einfach ausschalten, andere Informationsquellen mit einbeziehen.

Könnte Sie auch interessieren:Medienklasse der Volksstimme und MZ: Soziale Medien im Journalismus: Magdeburger Reporterin gibt Einblick

Du hast Journalismus an der Hochschule studiert. Warum hast du dich für Magdeburg als Studienort entschieden - und gefällt dir die Stadt?

Ich wohne in der Nähe, daher war das sinnig. Und der Studiengang der Hochschule hat zu mir gepasst, er ist sehr praxisnah. Magdeburg gefällt mir sehr gut. Es gibt wirklich schöne Ecken, wie die Elbe oder den Campus der Hochschule. Und Magdeburg ist eine sehr grüne Stadt, das finde ich besonders toll. Wie jede größere Stadt hat sie aber natürlich auch ihre Baustellen. Aber das ist wahrscheinlich normal in einer Großstadt.

Der Campus der Hochschule gehört zu Salmas Lieblingsplätzen in Magdeburg. Hier hat sie in diesem Jahr auch ihr Studium abgeschlossen. Foto: Johanna Bremer

Wurdest du in Magdeburg schon mal erkannt?

Ja, tatsächlich. Ich wurde schon erkannt und angesprochen - aber auch, dass ich gemerkt habe, jemand guckt einfach. Ich glaube, Magdeburg ist die Hochburg, wo Leute mich kennen. Es gib gar nicht so viele Menschen aus dem „Osten“, die Social Media machen. Nach „Wer stiehlt mir die Show“ zum Beispiel, habe ich so viele Nachrichten bekommen: „Ahhh du bist aus Magdeburg“, „Endlich mal jemand aus Magdeburg!“.

Wie kam es dazu, dass du bei Jokos Format „Wer stiehlt mir die Show“ mitgemacht hast?

Ich habe sie immer schon mit meiner Familie geguckt und dann meinten meine Schwestern, ich soll mich da doch mal anmelden, die nehmen mich bestimmt. Ich habe dann drei Monate nichts gehört und während meines Auslandspraktikums in den Niederlanden hieß es plötzlich: „Wir würden dich gerne haben. Kannst du morgen mit Joko telefonieren?“. Das war schon verrückt. Ich habe mir meinen restlichen Urlaub genommen, und bin für die Show von dort aus nach Berlin gefahren und nach dem Dreh wieder zurück.

Könnte Sie auch interessieren:Wer stiehlt mir die Show? auf ProSieben: "Es war peinlich": Grundschulfragen zu schwer für Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz

Hat sich der Aufwand aus deiner Sicht gelohnt?

Auf jeden Fall! Es war wirklich eine schöne Erfahrung. Ich kann nichts Negatives erzählen. Es fragen immer alle, ob ich irgendwelchen Tea (Jugendsprache: Klatsch und Tratsch) erzählen kann und ich wünschte, ich könnte es. Aber ich kann wirklich nicht lästern, es war toll. Ich sage immer: ich bin abends mit Migräne ins Bett gefallen, aber es waren gute Kopfschmerzen.

Nach dem TV-Erlebnis – kannst du dir vorstellen, öfter im Fernsehen zu sein?

Ja, das kann ich. Ich würde sogar sagen, das war ein Traumarbeitsplatz für mich. Auch aus Sicht einer Journalismusstudentin. Ich würde so gerne hinter und auch vor der Kamera arbeiten. Und mein kleiner Traum ist es zu moderieren. Ein ganz utopischer Traumberuf von mir wäre sogar eine eigene Sendung. Durch die Erfahrungen bei „Wer stiehlt mir die Show?“ und das Studium habe ich da große Lust bekommen.

Ist das also dein Ziel für die Zukunft? Die Moderation?

Mein Ziel ist es, Social Media noch weiterauszubauen und mich auch an die Moderation heranzuwagen. Mit kleinen Sachen anfangen und dann mal schauen.