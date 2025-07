Intel in Magdeburg: Absage für Internationale Schule am alten MWG-Sitz

Nach dem Umzug in das neue MWG-Forum in der Innenstadt steht der bisherige Sitz der Magdeburger Genossenschaft leer.

Magdeburg. - Die Wohnungsbaugenossenschaft MWG hat kürzlich ihren neuen Hauptsitz in der Magdeburger Innenstadt offiziell eröffnet. Im MWG-Forum sind nun zahlreiche Einrichtungen des Unternehmens gebündelt an einem Ort zu finden. Doch was passiert jetzt mit dem bisherigen Hauptsitz?