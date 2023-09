Magdeburg - Magdeburgs Ex-Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) berät die Stadt Magdeburg nicht mehr bei der Intel-Ansiedlung. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass Trümper seinen Beratervertrag mit Wirkung zum 31. August 2023 nicht verlängerte. Der Volksstimme nannte Trümper die Gründe.

Die Schwerpunkte der Arbeit hatten in der Abstimmung mit Land und Umlandgemeinden gelegen. Und genau hier sind wohl auch die Gründe für den Rückzug Trümpers zu suchen. Der Volksstimme sagte der Ex-OB, er sei frustriert über die Zusammenarbeit mit einigen Vertretern des Landes und einigen Vertretern von Kommunen.

Obwohl Magdeburg maßgeblich zur Intel-Ansiedlung mit beigetragen habe, solle die Landeshauptstadt bei den Kosten und späteren Einnahmen der Intel-Ansiedlung nun zum „Wasserträger“ und „Zahlmeister“ degradiert werden. Kommunale Vertreter würden durch Landesvertreter gegen die Landeshauptstadt aufgebracht. Das gehe alles zu weit und sei nicht mit ihm zu machen, schimpfte Trümper. Einzelheiten zu den Hintergründen und den handelnden Personen nannte er nicht. Der Rückzug sei deshalb nicht in der Zusammenarbeit mit seiner ehemaligen Verwaltung zu suchen.

Er habe den Job als Berater gern übernommen, könne aber nun weder der neuen Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) noch dem Stadtrat die Vorschläge aus den Verhandlungen mit Land und Kommunen zur Annahme empfehlen. Die ersten Monate der Abstimmungen mit Land und Kommunen seien noch sehr gut verlaufen. Ab April 2023 habe sich alles geändert. Die Stimmung sei umgeschlagen. Die Forderungen und Ansprüche an Magdeburg hätten sich massiv erhöht.

Nach Volksstimme-Informationen hatte den letzten Ausschlag eine Zusammenkunft mit Landes- und Kommunalvertretern nach der Verleihung des Kaiser-Otto-Preises am 30. August 2023 im Magdeburger Dom gegeben. Danach hatten sich Vertreter von Stadt und Umland erneut zusammengesetzt und sich nicht einigen können.

Damit spielen wohl die jüngsten interkommunalen Differenzen bei der Bildung einer gemeinsamen GmbH für den sogenannten High Tech Park und der daraus folgende Streit um die Verteilung von Kosten und künftigen Steuereinnahmen eine entscheidende Rolle beim Rückzug. Die Stadt gab keine Gründe an. Der Einsatz von Trümper seit August 2022 hatte sich nach Angaben der Stadt Magdeburg auf einige Stunden wöchentlich beschränkt.

Jahrelange Erfahrung und viele Impulse

Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) bedauerte in einer Pressemitteilung die Entscheidung von Trümper: "Er hat mit seiner jahrelangen Erfahrung und seinen guten Kontakten maßgeblich dazu beigetragen, dass wir mit dem Land Sachsen-Anhalt und den Umlandgemeinden in den vergangenen Monaten zahlreiche Fortschritte bei vielen notwendigen Abstimmungen zur Intel-Ansiedlung erreichen konnten. Ich danke Dr. Lutz Trümper für seine Tätigkeit in unserem Intel-Team und seine vielen Impulse und Kompetenzen, die er dabei eingebracht hat!"

Lutz Trümper, ehemaliger Oberbürgermeister von Magdeburg (l), unterhält sich mit Intel-Chef Pat Gelsinger (r). Gelsinger hat bei seinem Besuch auch den geplanten Standort der Intel-Giga-Factory im Gewerbegebiet Eulenberg besucht. dpa

Auch die Beigeordnete für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit, Sandra Yvonne Stieger, hat die Zusammenarbeit mit Trümper sehr geschätzt. Er habe mit seinem Gespür und seinem großen Netzwerk stets die Interessen der Landeshauptstadt im Blick gehabt. Für die Kolleginnen und Kollegen des Dezernates sei er ein gefragter Ansprechpartner, vor allem in Bezug auf die interkommunale Zusammenarbeit, gewesen. Dafür danke sie ihm, so Stieger.

Abstimmung mit Sülzetal und Wanzleben

Trümpers Einsatzbereich lag im sogenannten Gebiet der Government Affairs. Dahinter stecken die Aufgaben, Netzwerke zu knüpfen und Erfahrungen einzubringen, um die Interessen der Landeshauptstadt zu vertreten und OB Borris und dem Stadtrat Empfehlungen für Entscheidungen zu liefern. Im Blick war vor allem auch die enge Abstimmung mit den Gemeinden Sülzetal und Wanzleben, hatte es zu Beginn seiner Tätigkeit im August 2022 geheißen.

Die Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Yvonne Stieger hatte damals gesagt, Trümper sei von Beginn an in die Intel-Ansiedlung involviert gewesen. Er wisse um die Bedingungen. Vor allem in Bezug auf die interkommunale Zusammenarbeit mit Sülzetal und Wanzleben habe er ein ausgezeichnetes Gespür. Es sei ein gutes Gefühl, ihn an Bord zu haben.

Einnahmen und Ausgaben

Allerdings ist inzwischen die Zusammenarbeit mit Land und Umlandgemeinden offenbar von mehr Konflikten als erwartet geprägt. Differenzen gab es zuletzt um die Bildung einer High Tech Park GmbH. Sie sollte von Magdeburg, Wanzleben und der Gemeinde Sülzetal als eine kommunale GmbH gebildet werden. Ihre Aufgabe soll die Erschließung des Gewerbegebietes – dem High Tech Park – rund um die Intel-Ansiedlung sein. Während das eigentliche Intel-Gelände auf Magdeburger Gebiet liegt, bringen beim High Tech Park die genannten Gemeinden Land ein und müssen sich deshalb über Kosten und Einnahmen einigen.

Der Rückzug Trümpers lässt aufhorchen. Trümper hatte gemeinsam mit Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Intel-Investition als Chefsache eingefädelt.

Intel hatte stets Vorrang bei Trümper

Noch im Mai 2022 war er kurz vor seinem geplanten Ausscheiden aus dem Amt (2001-2023) persönlich in Dublin gewesen, um sich auf einer Baustelle für eine nahezu baugleiche Intel-Fabrik zu informieren, die auch in Magdeburg entstehen soll.

Während seiner Amtszeit und nach der Bekanntgabe der Ansiedlung durch Intel hatte Trümper die Investition stets weiter vorrangig vehement befördert und deshalb auch nach seinem Ausscheiden die Stadt weiter beraten bei der Zusammenarbeit mit den anderen betroffenen Umlandgemeinden. Damit ist nun Schluss.