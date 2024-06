Für die Chipfabriken in Magdeburg soll Ackerland weichen. Thema war dies in der Stadtbibliothek.

Intel in Magdeburg und der Boden in der Börde – ein Bauer erzählt

Magdeburg. - Mit der Ansiedlung von Intel in Magdeburg sind große Hoffnungen auf eine positive wirtschaftliche Entwicklung Magdeburgs verbunden. Doch es gibt zahlreiche Aufgaben, die gelöst, und Fragen, die beantwortet werden müssen. Herbert Beesten hatte in seiner Reihe zu seinem Intel-Blog in der Magdeburger Stadtbibliothek – in dem er dieses Mal Franz Kafka, Versicherungsfragen und die Großansiedlung thematisierte – die Themen Boden, Landwirtschaft und Kulturlandschaft in den Fokus gerückt und dazu Jörg Claus eingeladen.