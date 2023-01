Internet: So viele .de-Internetadressen gibt es in Magdeburg

Magdeburg - Unter der Top-Level-Domain bezeichnet man den letzten Abschnitt einer Internet-Adresse. Sie stellt die höchste Ebene der Namensauflösung dar. Zu den bekanntesten Top-Level-Domains zählen .com und .org. Und wer auf einen Standort im deutschsprachigen Internet hinweisen möchte, nutzt in vielen Fällen Seiten das Kürzel .de. Die Web-Adressen mit diesem Kürzel werden durch die Genossenschaft Denic mit Sitz in Frankfurt am Main vergeben. Doch wie sehen die Zahlen in der Region Magdeburg aus?