Interview: Magdeburger Chefarzt über Krebsleiden und Fachkräftemangel

Magdeburg - Zu ihm in die Klinik kommen die schweren Fälle: Kinder mit körperlichen Fehlbildungen, Tumore, die in die Wirbelsäule gestreut haben, oder Schädelbasis-Erkrankungen. Christian Scheller, Professor und Chefarzt für Wirbelsäulen- und Neurochirurgie im Magdeburger Klinikum Olvenstedt, ist seit 1. Juli dieses Jahres in Magdeburg. Der gebürtige Nürnberger hat in Erlangen studiert, in Ulm seinen Facharzt gemacht und war anschließend 15 Jahre in Halle als Oberarzt tätig.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.