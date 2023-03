In der Daily Soap Gute Zeiten Schlechte Zeiten auf RTL ist sie als Lilly Seefeld sehr bekannt. Nun macht Iris Mareike Steen auch Musik. Wird sie die Schauspielerei dafür an den Nagel hängen? Bei ihrem Besuch in Magdeburg gewährt sie Einblicke.

Iris Mareike Steen lässt sich im Media-Markt am Pfahlberg in Magdeburg mit ihren Fans fotografieren. Sandra Tiemann hatte sichtlich Spaß.

Magdeburg - „Ich habe eigentlich immer schon Musik gemacht, aber mehr so für mich“, erzählt Iris Mareike Steen. Vor ihrer Autogrammstunde im Media-Markt am Pfahlberg in Magdeburg erzählt die sympathische Hamburgerin, warum sie nicht immer nur fröhlich ist und wie sie ihre Gefühle in Songs packt. Dabei ist ihr anzumerken, wie sehr sie die Musik liebt. Bleibt nach dem erfolgreichen Start ihres Debütalbums „Grau wird bunt“ noch Zeit, weiterhin als Schauspielerin zu arbeiten?