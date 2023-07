Magdeburg zählt zu den gefährlichsten Städten Deutschlands. Das sagt zumindest die Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes (BKA) für 2022 aus. Doch was steckt hinter den Zahlen? Was fließt in die Statistik ein? Was verfälscht sie vielleicht sogar? Eine Spurensuche.

Magdeburg - Berlin ist nicht nur Bundeshauptstadt, sondern auch Hauptstadt der Kriminellen. Soweit, so plausibel. Ist die Spreemetropole mit ihren 3,85 Millionen Einwohnern doch die mit Abstand größte Stadt in Deutschland. Dass Frankfurt am Main, bekannt und berüchtigt als Drogen-Hotspot, in der vergleichenden Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamtes (BKA) auf Platz zwei auftaucht, ist ebenfalls wenig überraschend. Aber Magdeburg in den Top 10, auf Platz 9? Ist die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt tatsächlich so gefährlich, wie es die Zahlen vermuten lassen?