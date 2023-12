Mit Video: Was hätte in Magdeburg besser laufen können, Frau Oberbürgermeisterin?

Magdeburg - Corona-Nachwirkungen, der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation sind nur drei von vielen Themen, die auch die Lokalpolitik bestimmen. Was kann da eine Oberbürgermeisterin über den Krisenmodus hinaus noch gestalten? Was kommt auf die Magdeburger bei Steuern und Abgaben zu? Mit Simone Borris sprach Volksstimme-Redakteur Rainer Schweingel.