Zwölf Demos rund um den 16. Januar zum Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs

Magdeburg - Die Bilder von Nazi-Aufmärschen in Magdeburg rund um den 16. Januar sind vielen Magdeburgern noch in guter Erinnerung. Damit sich das nicht wiederholt, werden alljährlich am Jahrestag und dem anschließenden Wochenende Plätze und Straßen in Magdeburg gewissermaßen besetzt, um sie für rechte Aufmärsche zu blockieren. Auch in diesem Jahr sind bereits eine Reihe von Kundgebungen angemeldet.