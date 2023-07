Jenny Rasnov chillt in einer Bar und genießt ihre Limonade. Dass hinter der 33-Jährigen lange Jahre des Leidens und der Zweifel liegen, ist ihr heute nicht mehr anzusehen.

Magdeburg - Ein warmer Sommertag im Stadtpark. Eine junge Frau flaniert. Sie lächelt mit der Sonne um die Wette. Ihr Rock und ihre Haare flattern sanft im Wind. Sie wirkt einfach nur glücklich. Und das ist sie auch. Jenny Rasnov ist endlich angekommen. Nach einer jahrelangen Odyssee kann sie einfach sie selbst sein. Das Leben genießen. Doch das war nicht immer so. Die 33-Jährige hat viel durchgemacht, musste viel einstecken, hat Morddrohungen bekommen. Momente erlebt, in denen sie einfach nicht mehr leben wollte. Und ist dennoch ihren Weg gegangen. Die Magdeburgerin gewährt der Volksstimme Einblicke in ihre Gefühlswelt.