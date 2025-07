Deutschland bekanntester Meteorologe Jörg Kachelmann hat sich die Magdeburger Polizei vorgeknöpft. In einem Interview widerspricht er ersten Ermittlungsergebnissen zu einem Wohnungsbrand in Magdeburg.

Magdeburg. - Deutschlands „Wettergott“ Jörg Kachelmann hat in einem Zeitungsbeitrag die Polizei Magdeburg scharf kritisiert. Er warf ihr eine falsche Ursachenermittlung für einen Wohnungsbrand in Magdeburg vor.

Der Bild-Zeitung sagte der Meteorologe in einem längeren Interview zum Thema Klimawandel, Schutz vor Hitze und Brandursachen, dass er eine Entstehung von Bränden durch Glasscherben oder Flaschen durch den sogenannten Brennglas-Effekt bei starker Sonneneinstrahlung ausschließe.

Genau das aber hatte die Polizei Magdeburg als vorläufige Brandursache für ein Feuer auf einem Balkon am 28. Juni 2025 im der Wilhelm-Klees-Straße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost angegeben. Dabei war im zweiten Obergeschoss auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen.

Brennglas-Effekt: Möglich oder nicht?

Als Ursache hatte die Polizei nach einer ersten Einschätzung einen sogenannten Brennglas-Effekt durch Sonneneinstrahlung ermittelt. Dabei erzeuge das Sonnenlicht beispielsweise durch einen gebogenen Glaskörper eine hohe Hitze, die entzündlich werden könne, hieß es in der Begründung der Polizei für eine mögliche Brandursache in Magdeburg-Stadtfeld.

Desinformation durch Medien und Behörden

Dieser Einschätzung widersprach Kachelmann in seinem Bild-Interview zum Thema Klimawandel, Schutz vor Hitze und Brandursachen. Laut Kachelmann gebe es in Deutschland eine permanente Desinformation in Medien und auch durch Behörden zu diesen Themen.

Kachelmann: Brandstiftung – fahrlässig oder vorsätzlich

Als Beispiel nannte er Behauptungen, dass Glasscherben ursächlich für Feuer sein könnten oder dass Waldbrände „einfach so“ entstünden. So habe die Polizei in Magdeburg nun dazu aufgerufen, sämtliche Flaschen und Vasen vom Balkon zu räumen, weil solches Glas in Zusammenhang mit starker Sonneneinstrahlung Brände auslösen könne. Kachelmann widersprach wörtlich „Nein, kann es nicht. Solange es kein Gewitter mit Blitz gibt, sind 100 Prozent aller Waldbrände Brandstiftung. Die einzige Frage ist: fahrlässig - oder vorsätzlich.“

Das sagt die Magdeburger Polizei zu den Vorwürfen

Auf Nachfrage der Volksstimme blieb die Polizei in Magdeburg weiter bei ihrer Darstellung. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen sei das Feuer durch den sogenannten Brennglas-Effekt entstanden. Ob diese erste Einschätzung bestätigt oder widerlegt werde, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen.

Bei dem Brand in Magdeburg-Stadtfeld war niemand verletzt worden. Der Sachschaden wurde auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Kachelmann ist heute Unternehmer, Meteorologe und Autor. Er betreibt einen privaten Wetterdienst. Der Schweizer war früher Wettermoderator der ARD und ist Mitgastgeber der MDR-Talkshow „Riverboat“.