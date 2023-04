Magdeburg - Anlässlich des 90. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933 findet in der Elbestadt in diesem Jahr die Kampagne „Gedenkjahr Magdeburg 2023“ statt. In diesem Zusammenhang ist an drei jüdische Juristen zu erinnern, die in Magdeburg beruflich tätig waren und die Geschichte der Elbestadt geprägt haben: Arthur Ruppin, Otto Landsberg und Eugen Schiffer. Wer sie waren und warum man sie kennen sollte.

