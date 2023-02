Jugendarbeit in Magdeburg

Magdeburg - Was passiert mit dem Kinder- und Jugendclub Mühle? Diese Frage brennt den Olvenstedtern schon seit vielen Jahren auf der Seele. Bei der Einwohnerversammlung der Stadtteile Neu-Olvenstedt und Alt-Olvenstedt vergangenen Mittwoch war das Thema ebenfalls sehr präsent – sowohl unter den Jugendlichen, als auch bei den Erwachsenen. Anfang des Jahres gab die Stadt bekannt, dass die Fördergelder für 2023 und 2024 bereitstehen. Ob es dann einen Neubau am gleichen Standort oder an einem anderen geben soll, war bisher unklar – nun gibt die Stadt erste Entscheidungen bekannt.