Jugendfeuerwehr sichert die Zukunft der Feuerwehr im Magdeburger Stadtteil Ottersleben

Dass die Jugendfeuerwehr der Ottersleber Feuerwehr in Magdeburg in ihrem Jubiläumsjahr mehr junge Leute denn je mobilisiert, hat mehrere Gründe.

Magdeburg - Es sind Zeiten des Umbruchs Anfang der 1990er Jahre. Viele Magdeburger orientieren sich neu, nutzen die Wiedervereinigung, sich zu verändern – beruflich wie räumlich. Dies ist auch im Ehrenamt spürbar. Zum Beispiel in den freiwilligen Feuerwehren, die eine gewisse Fluktuation zu verzeichnen haben. Am Jahrestag des vereinten Deutschlands wird mit der Jugendfeuerwehr der Ottersleber Feuerwehr eine der ersten von nunmehr acht Nachwuchsabteilungen in der Stadt gegründet. Sieben junge Menschen finden sich im Gerätehaus am Schwarzen Weg ein, um mit Jugendwartin Maria Wilke, einer Polizistin, eine Tradition zu begründen. Nur weiß das am 3. Oktober 1991 niemand. „Es gab schon vorher eine Jugendarbeit, doch vieles war Neuland“, erinnert sich Ehrenmitglied Eberhard Schulze. Eines der Kleidungsstücke der niedersächsischen Polizei, die Maria Wilke für ihre Truppe organisiert, um eine einheitliche Kleidung (wie sie heute Standard ist) zu gewährleisten, ist in einer Vitrine im Gerätehaus ausgestellt.