Jugendkunstschule Magdeburg zeigt mehr als 200 Bilder zum 30. Geburtstag

Magdeburg - In heller Aufregung sind Mitarbeiter und Nachwuchskünstler der Jugendkunstschule am Thiemplatz. Am Mittwoch, 8. September, wird die Ausstellung „Mit Kunst (auf)wachsen“ mit mehr als 200 Bildern aus über 20 Kunstklassen im Landesfunkhaus des MDR eröffnet und ist wohl eine der größten Werkschauen, die es in der Geschichte des Hauses in den vergangenen 30 Jahren je gab. Kuratorin Viktoria Veil, Schulleiterin Friederike Bogunski und Mitbegründerin Angela Weidt haben ihre Ankündigung wahr gemacht und den zur Verfügung stehenden Platz an den Wänden ausgeschöpft. Und so haben mehr als 150 Künstler aus den Klassen und Semestergruppen für ihre Bilder ein Plätzchen erhalten.