Junge Handwerker aus Magdeburg auf Siegerkurs

Magdeburg - Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks findet jährlich in mehr als 130 Gewerken und in bis zu vier aufeinander aufbauenden Stufen statt. In Sachsen-Anhalt wurde der Wettbewerb in diesem Jahr unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Einschränkungen in 27 Berufen ausgetragen. 18 junge Frauen und 70 junge Männer traten an. Von ihnen erreichten 18 den Titel Kammersieger 25 den Titel Landessieger. Vier von ihnen waren am Ende im Bundeswettbewerb siegreich.