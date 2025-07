Zuverlässig elektrisch fahren, bis plötzlich das Kabel fehlt. Was wie ein schlechter Scherz klingt, wird in Magdeburg zur bitteren Realität: Immer mehr Ladesäulen sind lahmgelegt. Die Täter hinterlassen ein Problem, das für Autofahrer zur Falle wird.

An mehreren Standorten in Magdeburg wurden die Kabel von E-Ladesäulen geklaut. Für die Autofahrer wird das zum Problem.

Magdeburg. - Es könnte so einfach sein: Schnell an die Ladesäule ranfahren und das E-Auto aufladen, bevor der Akku zur Neige geht. Blöd nur, wenn plötzlich das Kabel weg ist. Klingt nach einem schlechten Film, ist Kay Pakulat aber an bereits zwei Stellen in Magdeburg passiert.