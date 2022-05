Kabelarbeiten: Autofahrer von halbseitiger Sperrung von Magdeburger Verkehrsachse überrascht

Magdeburg - Fahrzeugführer müssen sich in Magdeburg in den kommenden zwei Wochen auf Verkehrseinschränkungen in der Olvenstedter Chaussee einstellen. Mit dem Wochenbeginn ist die Fahrspur in Fahrtrichtung Klinikum Magdeburg (Nord) im Abschnitt zwischen Rennetal und Olvenstedter Grund gesperrt worden.