In der Grünen Zitadelle in Magdeburg ist ein neues Geschäft mit besonderem Konzept eingezogen: Urwahn-Gründer Sebastian Meinecke erklärt, wie Fahrräder, Kunst und Kaffee zusammenpassen.

Kaffee, Kunst und Bikes - Neuer Concept Store im Hundertwasserhaus hat schon einen Nachfolger

Magdeburg. - Frischer Wind im Hundertwasserhaus: Die Magdeburger Fahrrad-Manufaktur Urwahn hat dort einen eigenen Concept Store eröffnet. Gründer Sebastian Meinecke versteht das Geschäft nicht als Fahrradladen, sondern als lebendiges Atelier.