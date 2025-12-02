weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburger Fahrrad-Manufaktur Urwahn: Kaffee, Kunst und Bikes - Neuer Concept Store im Hundertwasserhaus hat schon einen Nachfolger

In der Grünen Zitadelle in Magdeburg ist ein neues Geschäft mit besonderem Konzept eingezogen: Urwahn-Gründer Sebastian Meinecke erklärt, wie Fahrräder, Kunst und Kaffee zusammenpassen.

Von Johanna Flint 02.12.2025, 06:00
Sebastian Meinecke ist Gründer von Urwahn.
Sebastian Meinecke ist Gründer von Urwahn. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Frischer Wind im Hundertwasserhaus: Die Magdeburger Fahrrad-Manufaktur Urwahn hat dort einen eigenen Concept Store eröffnet. Gründer Sebastian Meinecke versteht das Geschäft nicht als Fahrradladen, sondern als lebendiges Atelier.